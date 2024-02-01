الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا وفرصة لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرصة لأمطار متفرقة.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوبا بجبهة هوائية باردة ما يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار على بعض المناطق.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة هطول أمطار متفرقة تكون رعدية لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا وتتراوح ما بين 8 و45 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وفرصة للغبار ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4أقدام.