بلدية الكويت

بلدية الكويت: تخصيص 6 حدائق عامة لإقامة فعاليات الاحتفالات الوطنية بالتعاون مع هيئة الزراعة

1 فبراير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

قالت بلدية الكويت إنه تم تخصيص ست حدائق عامة لإقامة فعاليات وأنشطة احتفالية بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير في شهر فبراير الجاري بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأكدت البلدية في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة اليوم الخميس استمرار التحضيرات والاستعدادات اليومية لإدارات النظافة لتجهيز الأماكن والمواقع المخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات المصاحبة للاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأوضحت أن فرق إدارات النظافة العامة في البلدية نفذت أعمال التنظيف لتلك الحدائق العامة وتوزيع الحاويات إلى جانب رفع علم الدولة على سارية المدخل الرئيسي للحدائق التي ستقام فيها الفعاليات خلال فبراير الجاري.

وذكرت أن فرقها الميدانية تواصل أعمال النظافة يوميا إلى جانب تنفيذ عدة جولات تفتيشية خلال هذا الشهر لفرق النظافة والتي تخص أعمال التنظيف وتوزيع الحاويات في المواقع والأماكن الخاصة بالاحتفالات سواء أمام المباني الرسمية للمحافظات والشريط الساحلي وأسواق المباركية والقصر الأحمر ومدينة الأحمدي.

المصدر
كونا
الوسوم
1 فبراير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الداخلية: تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية في جزيرة فيلكا ضمن الدورة التأسيسية لاجراءات والعمليات الميدانية

1 فبراير، 2024

السفير الناجم يقدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للرئيس الصيني

1 فبراير، 2024

السفير طلال المنصور يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للرئيس لويس لولا دا سيلفا

1 فبراير، 2024

الداخلية: تحرير 6186 مخالفة مختلفة وحجز 152 مركبة وإحالة 9 أشخاص إلى نيابة الأحداث خلال اليومين الماضيين

31 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى