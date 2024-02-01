بلدية الكويت: تخصيص 6 حدائق عامة لإقامة فعاليات الاحتفالات الوطنية بالتعاون مع هيئة الزراعة

قالت بلدية الكويت إنه تم تخصيص ست حدائق عامة لإقامة فعاليات وأنشطة احتفالية بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير في شهر فبراير الجاري بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأكدت البلدية في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة اليوم الخميس استمرار التحضيرات والاستعدادات اليومية لإدارات النظافة لتجهيز الأماكن والمواقع المخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات المصاحبة للاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأوضحت أن فرق إدارات النظافة العامة في البلدية نفذت أعمال التنظيف لتلك الحدائق العامة وتوزيع الحاويات إلى جانب رفع علم الدولة على سارية المدخل الرئيسي للحدائق التي ستقام فيها الفعاليات خلال فبراير الجاري.

وذكرت أن فرقها الميدانية تواصل أعمال النظافة يوميا إلى جانب تنفيذ عدة جولات تفتيشية خلال هذا الشهر لفرق النظافة والتي تخص أعمال التنظيف وتوزيع الحاويات في المواقع والأماكن الخاصة بالاحتفالات سواء أمام المباني الرسمية للمحافظات والشريط الساحلي وأسواق المباركية والقصر الأحمر ومدينة الأحمدي.