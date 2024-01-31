الدوري الإنكليزي: ليفربول يستعرض عضلاته امام تشلسي ومانشستر سيتي يواصل نغمة الفوز

استعرض ليفربول عضلاته واكتسح ضيفه تشلسي 4-1 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاربعاء، فيما واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته بفوزه السهل على بيرنلي 3-1. كما تقدم توتنهام الى المركز الرابع بفوزه على برنتفورد 3-2.

في المباراة الاولى على ملعب أنفيلد، لا يبدو انّ الاعلان الصادم للمدرب الالماني يورغن كلوب بالرحيل نهاية الموسم خفّف من عزيمة الريدز الذي واصل تأكيد سعيه لإحراز اللقب ولم لا السعي نحو رباعية تاريخية.

وبعد ان اكتسح ليفربول نظيره نوريتش سيتي 5-2 في الدور الرابع من كأس إنكلترا الاحد، أظهر نجاعة هجومية كبيرة مجددا بمواجهة تشلسي وتناوب كل من البرتغالي ديوغو جوتا (23) والايرلندي الشمالي كونور برادلي (39) والمجري دومينيك سوبوسلاي (65) الكولومبي لويس دياس (79) على تسجيل اهدافه الاربعة. فيما سجّل لتشلسي هدفه اليتيم المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو (71).

كما اهدر الاوروغوياني داروين نونييس ركلة جزاء لليفربول قبل نهاية الشوط الاول (44) بعد ان ارتطمت كرته بالقائم.

وعزّز ليفربول موقعه في صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة من 22 مباراة متقدما على مانشستر سيتي الثاني بفارق خمس نقاط (46 من 21) وأرسنال الثالث (46 من 22).

وحافظ ليفربول على سجله الخالي من الخسارة في آخر 11 مباراة في جميع المسابقات، لكنه سيكون عليه خوض مواجهة طاحنة امام مضيفه أرسنال الاحد في إختبار آخر ومفصلي ضمن معركة اللقب.

وسيلتقي رجال كلوب مجددا مع تشلسي في نهائي كأس الرابطة الانكليزية على ملعب ويمبلي في 25 شباط/فبراير، في حين لا يزال الريدز ينافس على كأس إنكلترا ومسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

في المقابل، مُني تشلسي بخسارته الاولى بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية ليتجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.

ليلة سعيدة لسيتي

وحقّق مانشستر سيتي حامل اللقب فوزه الرابع تواليًا في ليلة سعيدة شهدت ايضا عودة نجمه النروجي إرلينغ هالاند ومشاركة البلجيكي كيفن دي بروين الذي حمل شارة القيادة أساسيًا.

ويدين سيتي بفوزه الى ثنائية الارجنتيني خوليان ألفاريس (16 و22) والاسباني رودري (46). وسجّل هدف بيرنلي الوحيد البلجيكي أمين الدخيل (90+3).

ويملك مانشستر سيتي مباراة أقل مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة امام برنتفورد سيخوضها في 20 شباط/فبراير المقبل.

في المقابل، لا يزال بيرنلي يصارع في منطقة الهبوط ويحتل المركز 19 قبل الاخير بـ 12 نقطة وبفارق سبع نقاط عن منطقة الامان.

واستهل سيتي اللقاء بكل قوة وتقدم بهدفين بعد مرور 22 دقيقة فحسب، حيث احتفل ألفاريس بعيد ميلاده الـ 24 بطريقة رائعة وبتسجيله ثنائية في الشوط الاول.

ورفع ألفاريس رصيده من الاهداف الى 15 هذا الموسم في جميع المسابقات، منها 7 في آخر سبع مباريات له.

وشارك هالاند في الدقائق العشرين الاخيرة في أخبار سعيدة اخرى لجماهير سيتي، ذلك في مباراته الاولى منذ 6 كانون الاول/ديسمبر عندما تعرّض لاصابة في القدم.

كذلك، شارك دي بروين أساسيا للمرة الاولى منذ تعرّضه للاصابة في المباراة الافتتاحية للموسم امام بيرنلي نفسه.

وسجّل ألفاريس الهدف الاول اثر هجمة استهلها فيل فودن بتمريرة طولية متقنة للبرتغالي ماتيوس نونيز، قبل ان يتمكن الاخير من تحويل كرة عرضية تابعها ألفاريس برأسه داخل المرمى (16).

وما لبث ان ضاعف ألفاريس نفسه تقدم أصحاب الارض اثر ركلة حرّة نفذها دي بروين بطريقة خاطفة نحو الارجنتيني الذي سددها بسلاسة داخل المرمى (22).

وفرض سيتي هيمنته على اللقاء وحصل على غير فرصة لتعزيز تقدمه، الا انه لم يتمكن من اضافة الثالث سوى بعد 24 ثانية من انطلاقة الشوط الثاني، ذلك عن طريق رودري اثر مجهود رائع لفودن على الجهة اليمنى حيث توغل نحو المنطقة قبل ان يمرر لرودري على مشارف المنطقة فسددها الاخير على الطاير داخل المرمى (46).

ونجح الدخيل في تسجيل هدف حفظ ماء وجه الضيوف بينما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة (90+3).

توتنهام رابعًا

من جهة أخرى، فاز توتنهام هوتسبير على برنتفورد 3-2 لينتزع المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

وسجّل اهداف توتنهام كل من الإيطالي إيينوما أودوغي (48) والويلزي برينان جونسون (49) والبرازيلي ريتشارليسون (56) فيما سجّل هدفي برنتفورد الفرنسي نيل موباي (15) وإيفان توني (67).

ورفع توتنهام رصيده الى 43 نقطة في المركز الرابع مستفيدا من سقوط استون فيلا الذي تراجع الى المركز الخامس بفارق الاهداف، امام نيوكاسل 1-3 الثلاثاء.

فيما تجمّد رصيد برنتفورد عند 22 نقطة في المركز 15.