السفير طلال المنصور يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للرئيس لويس لولا دا سيلفا

السفير طلال المنصور يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للرئيس لويس لولا دا سيلفا

1 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

قدم السفير طلال راشد المنصور أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بمقر القصر الرئاسي، حيث نقل لفخامته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته لجمورية البرازيل الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد المنصور على عمق العلاقات الكويتية البرازيلية وتطلع دولة الكويت لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات لاسيما الاقتصادي والاستثماري منها.

السفير طلال المنصور يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للرئيس لويس لولا دا سيلفا
الوسوم
1 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: تحرير 6186 مخالفة مختلفة وحجز 152 مركبة وإحالة 9 أشخاص إلى نيابة الأحداث خلال اليومين الماضيين

31 يناير، 2024

“رئاسة الأركان” تنفي إحالة عدد من العاملين بمكتب وزير الدفاع السابق للتحقيق بسبب وجود تجاوزات إدارية

31 يناير، 2024

سمو أمير البلاد يحضر مأدبة غداء على شرف سموه في مزرعة عزايز

31 يناير، 2024

صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تتراجع بنسبة 27%

31 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى