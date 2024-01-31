السفير طلال المنصور يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للرئيس لويس لولا دا سيلفا

السفير طلال المنصور يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للرئيس لويس لولا دا سيلفا

قدم السفير طلال راشد المنصور أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بمقر القصر الرئاسي، حيث نقل لفخامته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته لجمورية البرازيل الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد المنصور على عمق العلاقات الكويتية البرازيلية وتطلع دولة الكويت لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات لاسيما الاقتصادي والاستثماري منها.