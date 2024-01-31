كأس آسيا: إيران تقصي سوريا بركلات الترجيح وتلاقي اليابان في ربع النهائي

بلغت ايران المنقوصة طوال الوقت الاضافي، الدور ربع النهائي من كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها على سوريا بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) الاربعاء على استاد عبدالله بن خليفة.

افتحت ايران التسجيل من ركلة جزاء عن طريق مهدي طارمي (34) وعادلت سوريا عن طريق عمر خريبين من ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 64.

وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو ايران من محاولاتهم الخمس، في حين اخفق فهد اليوسف من سوريا.

وتلتقي ايران الساعية الى احراز لقبها الرابع والاول منذ عام 1976، السبت المقبل في ربع النهائي مع اليابان التي تخطت البحرين بالفوز عليها 3-1 في وقت سابق الاربعاء على استاد المدينة التعليمية.