لاعبو المنتخب الإيراني يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: إيران تقصي سوريا بركلات الترجيح وتلاقي اليابان في ربع النهائي

31 يناير، 2024
0 37 أقل من دقيقة

بلغت ايران المنقوصة طوال الوقت الاضافي، الدور ربع النهائي من كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها على سوريا بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) الاربعاء على استاد عبدالله بن خليفة.

افتحت ايران التسجيل من ركلة جزاء عن طريق مهدي طارمي (34) وعادلت سوريا عن طريق عمر خريبين من ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 64.

وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو ايران من محاولاتهم الخمس، في حين اخفق فهد اليوسف من سوريا.

وتلتقي ايران الساعية الى احراز لقبها الرابع والاول منذ عام 1976، السبت المقبل في ربع النهائي مع اليابان التي تخطت البحرين بالفوز عليها 3-1 في وقت سابق الاربعاء على استاد المدينة التعليمية.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
31 يناير، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الدوري الإنكليزي: ليفربول يستعرض عضلاته امام تشلسي ومانشستر سيتي يواصل نغمة الفوز

1 فبراير، 2024

كأس آسيا: اليابان تعبر البحرين وتبلغ ربع النهائي للمرة التاسعة توالياً

31 يناير، 2024

كأس أمم إفريقيا: المغرب رابع المونديال يودّع من ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا

31 يناير، 2024

كأس آسيا: كوريا الجنوبية تقصي السعودية بركلات الترجيح وتبلغ ربع النهائي

30 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى