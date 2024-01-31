الداخلية: تحرير 6186 مخالفة مختلفة وحجز 152 مركبة وإحالة 9 أشخاص إلى نيابة الأحداث خلال اليومين الماضيين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود قطاع المرور والعمليات في التصدي للمخالفين ورصد المخالفات وتنفيذ الحملات المرورية وتوزيع الدوريات بمختلف محافظات الكويت، أسفرت خلال اليومين الماضيين عن تحرير «6186» مخالفة مرورية متنوعة كما تم احالة (6) أشخاص إلى نظارة المرور و(9) أشخاص إلى نيابة الاحداث، وضبط شخصين مطلوبين أمنياً.

كما أسفرت الحملات عن حجز (152) مركبة واحالتها الى كراج الحجز، وتحرير (199) مخالفة أصوات مزعجة، وضبط (12) مركبات مطلوبة، كما تم تحرير عدد (167) مخالفة (الرادار).

وتؤكد الإدارة على استمرار حملات الإدارة العامة للمرور وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية وذلك حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.