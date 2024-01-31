بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 60.37 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 60.37 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 37ر60 نقطة ليبلغ مستوى 38ر7268 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 82ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر264 مليون سهم عبر 16498 صفقة نقدية بقيمة 3ر77 مليون دينار (نحو 7ر235 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 41ر31 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5973 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 2ر91 مليون سهم عبر 6502 صفقة نقدية بقيمة 5ر15 مليون دينار (نحو 2ر47 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 57ر72 نقطة ليبلغ مستوى 45ر7959 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 9ر172 مليون سهم عبر 9996 صفقة بقيمة 7ر61 مليون دينار (نحو 18ر188 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 65ر38 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5919 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 65ر0 في المئة من خلال تداول 9ر68 مليون سهم عبر 3879 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 9ر35 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(تحصيلات) و(امتيازات) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(صناعات) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الامتياز) و(أرجان) و(يوباك) و(الإعادة) الأكثر انخفاضا.