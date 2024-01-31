صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تتراجع بنسبة 27%

أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الأربعاء تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 27 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 92ر5 مليون برميل أي ما يعادل 191 ألف برميل يوميا.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في ديسمبر الماضي نسبة 2ر7 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 8ر8 في المئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأضافت أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان لعام 2023 بلغت 224 ألف برميل يوميا بزيادة 1ر1 في المئة عن عام 2022 مستحوذة على نسبة 8ر8 في المئة من إجمالي واردات النفط الخام الياباني.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض للشهر الثاني على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 2ر10 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 66ر2 مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 2ر2 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتشكل نسبة 91 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.

ووفقا للبيانات ظلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط لليابان رغم تراجع شحناتها للاخيرة بنسة 6ر3 في المئة عن العام السابق لتصل الى 17ر1 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة ب 901 ألف برميل يوميا بانخفاض بنسبة 4ر16 في المئة عن العام السابق.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الرابع بصادراتها النفطية لليابان التي بلغت 139 ألف برميل يوميا تليها قطر في المركز الخامس بصادراتها التي بلغت 112 ألف برميل يوميا.

وذكرت الوكالة أن واردات اليابان من النفط الخام تقلصت في العام الماضي بنسبة 9ر6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 55ر2 مليون برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.