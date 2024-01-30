منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا

منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا

قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة الثلاثاء إنه لا يمكن لأي منظمة أن “تحل مكان” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي اتهم الاحتلال عددا من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وعلّقت العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها للوكالة، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة.

وقالت سيغريد كاس المنسقة التي عُينت أخيرا “لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة”.

وتخضع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة للرقابة من جانب الاحتلال التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح البلاد.

وتعهد الاحتلال وقف عمل الوكالة في غزة بعد الحرب.