سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية

30 يناير، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. هذا نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،،،

يسرنا والوفد المرافق أن نعبر لسموكم عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لما لمسناه من حفاوة أخوية وحسن استقبال عكسا عمق العلاقات الثنائية المتينة المتميزة ووشائج الأخوة والقربى التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.

معربين عن سعادتنا بهذه الزيارة لبلدكم الشقيق وبلقائنا الأخوي مع سموكم وبالتشاور وتبادل الرأي حول كل ما من شأنه الارتقاء بالتعاون المثمر بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات الإقليمية والدولية إلى آفاق أرحب وبما يعزز أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما يطيب لنا أن نعبر لسموكم عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان بتقليدنا (قلادة الملك عبدالعزيز) الممنوحة لنا من لدن أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه مؤكدا بهذا الصدد اعتزازي الكبير بهذه اللفتة الأخوية الكريمة السامية التي كان لها بالغ الأثر الطيب في النفس.

وختاما.. فإنني أسأل الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير”.

المصدر
كونا
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30 يناير، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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