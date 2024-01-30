سمو أمير البلاد يغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد زيارة دولة

سمو أمير البلاد يغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد زيارة دولة

30 يناير، 2024
0 39 دقيقة واحدة

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعي سموه رعاه الله على أرض المطار أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما كان في وداع سموه رعاه الله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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30 يناير، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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