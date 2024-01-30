صورة أرشيفية

مقتل رجل في لندن برصاص الشرطة في حادث نادر في بريطانيا

30 يناير، 2024
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قتل شرطيون مسلحون رجلا يحمل قوسا ونشابا في جنوب شرق لندن صباح الثلاثاء، في حادث نادر في بريطانيا حيث لا يحمل معظم عناصر الشرطة أسلحة نارية.

في البلاد يتم استدعاء شرطيين مسلحين كتعزيزات حسب الضرورة.

بحسب شرطة لندن، فإن الرجل البالغ من العمر 30 عاما، هدد بمهاجمة سكان. وكان يحمل أسلحة بما في ذلك القوس والنشاب، بحسب الشرطة.

واضاف المصدر ان “عناصر الشرطة المحلية توجهوا إلى مكان الحادث للتحاور مع الرجل” لكن بعد تلقيهم تهديدات تم استدعاء شرطيين مسلحين حضروا “بسرعة” إلى الموقع.

وقالت شرطة لندن “دخل الرجل المنزل وتم استخدام سلاح ناري”. ورغم محاولة معالجة اصابته توفي الرجل بحسب سكوتلانديارد.

وفقا لسيب أدجي أدوه احد المسؤولين في شرطة لندن، فإن الشرطيين يستخدمون أسلحتهم “نادرا جدا” و”يدركون ويتوقعون أنه عندما يفعلون ذلك، سيتم درس أفعالهم عن كثب”.

أحصت وزارة الداخلية البريطانية 18395 عملية شملت وحدات مسلحة في إنكلترا وويلز في العام المنتهي في 31 آذار/مارس 2023.

ولم يتم تسجيل سوى عشر حالات لاستخدام متعمد للأسلحة النارية ضد الأشخاص، مقارنة بأربع قبل عام.

ووفقا لجمعية إنكويست التي تتعقب الوفيات المرتبطة بقوات الامن قُتل 82 شخصا برصاص الشرطة في إنكلترا وويلز منذ عام 1982.

المصدر
أ ف ب
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30 يناير، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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