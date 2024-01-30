منظمة الصحة العالمية: الجدل حول الأونروا “يصرف الانتباه” عن الأزمة الإنسانية في غزة

اعتبرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الجدل القائم حول عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بعض موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، “يصرف الانتباه” عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة حيث قُتل 26751 شخصًا منذ بداية الحرب.

وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال إحاطة صحافية يومية في جنيف “لا يجب أن تمرّ الأفعال الإجرامية دون عقاب. لكن النقاش الحالي لا يؤدي إلّا إلى صرف الانتباه عمّا يحدث فعليًا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في غزة”.

وأضاف “دعونا لا ننسى المشاكل الحقيقية على الأرض”.

وأعلنت نحو 12 دولة تعليق تمويلها للأونروا عقب اتهام الاحتلال موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حماس على الكيان الصهيوني في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكّر ليندماير بأن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد دعا المانحين إلى “عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه الفترة الحرجة جدًا” لأن ذلك “لن يؤدّي إلّا للإضرار بسكان غزة الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة”.

وأسف ليندماير لأن يكون هذا النقاش حول الأونروا “رغم أهميته يصرف الانتباه عن القتلى البالغ عددهم 27 ألف تقريبًا 70% منهم من النساء والأطفال”.

وتابع الناطق “يصرف ذلك الانتباه عن أن شعبًا كاملًا محروم من الوصول إلى مياه الشرب والغذاء والملاجئ. يصرف ذلك الانتباه عن أن الكهرباء ممنوعة من الوصول إلى غزة منذ أكثر من مئة يوم”.

وأشار إلى أن ذلك “يصرف الانتباه كذلك عن أن شعبًا كاملًا يتعرض لقصف متواصل حتى في مناطق حُددت على أنها آمنة قبل فترة”.