وزير الخارجية يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الثلاثاء في ديوان عام الوزارة حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأنشطة والمشاريع التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني لدعم الجهود المشتركة للإستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية جراء الحروب والأزمات ومن ضمنها المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وقد أثنى وزير الخارجية خلال اللقاء بالإسهامات المشهودة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في خدمة غايات العمل الإنساني مقدرا المساعي الحثيثة التي تقوم بها الجمعية نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة للشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم وإبراز المكانة المرموقة التي تعتليها دولة الكويت ودعم رصيدها الحافل بالعمل الإنساني المميز.