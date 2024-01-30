سمو أمير البلاد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة دولة

سمو أمير البلاد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة دولة

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ دعيج خليفة المالك الصباح والشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد صباح سالم الصباح والشيخ الدكتور علي سالم العلي الصباح والشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح والشيخ فهد جابر الأحمد الصباح والشيخ حمد جابر العلي الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.