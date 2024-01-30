“زين” ترعى مشروع موقف الحافلات الذكي بالتعاون مع الجامعة الأسترالية

أعلنت زين عن رعايتها لمشروع موقف انتظار الحافلات الذكي بالتعاون مع الجامعة الأسترالية، الذي ابتكره مجموعة من طلبة الجامعة لخدمة زملائهم أثناء تنقّلهم من وإلى الحرم الجامعي، وتم تصميم بُنيته التحتية لتكون صفرية الانبعاثات من خلال اعتماده على تقنيات الطاقة المُتجددة، مما يُحقق الأثر المُجتمعي الإيجابي ويخدم أهداف الاستدامة البيئية.

وشاركت زين في حفل تدشين المشروع بحضور رئيس الجامعة الأسترالية أ. د. عصام زعبلاوي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومساعد رئيس الجامعة الأسترالية للخدمات المُساندة صقر الشرهان، وعميد كلية الهندسة د. محمد عبدالنبي، بالإضافة إلى مسؤولي الجامعة وفريق الاستدامة المؤسسية في زين الكويت.

ويأتي دعم زين لهذا المشروع الطُلّابي المُتميز بالشراكة مع الجامعة الأسترالية ليُجسّد رؤيتهما المُشتركة في دعم الحلول العملية والفعّالة التي تُرسّخ من مفهوم الاستدامة بالمجتمع، وتشجيع إبداعات المُهندسين الكويتيين الشباب، وتمكين الابتكار وتعزيز الإبداع لحل تحدّيات تغيّر المناخ في البنى التحتية.

وقام مجموعة من طلبة كلية الهندسة بالجامعة الأسترالية بتصميم وتنفيذ موقف انتظار الحافلات الذكي كمشروع التخرج، وهو المشروع الفائز في فئة الهندسة المدنية بمعرض مشاريع التخرج الهندسية الذي نظّمته الجامعة العام الماضي، وهو يهدف إلى تسهيل تنقّل زملائهم الطلبة والطالبات من وإلى الحرم الجامعي، ويُشجّعهم على تبنّي وسائل النقل الجماعي لما لها من آثار إيجابية على الاستدامة البيئية.

جانب من حفل التدشين

وتم صناعة الموقف من حاوية شحن مُعدّلة ومُحسّنة بواسطة مواد عازلة حديثة، وتم تزويده بألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة المُتجددة وتشغيل مرافقه ذاتياً ليكون صفري الانبعاثات، حيث يُجسّد المشروع مفهوم دمج الابتكار والاستدامة في مجال البنية التحتية.

ويوفّر الموقف للطلبة مكاناً مُبرّداً ومريحاً أثناء انتظارهم وصول الحافلة، ويُمكّنهم في نفس الوقت من شحن هواتفهم الذكية من خلال منافذ USB المُتاحة، كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية أيضاً على تغذية مصابيح LED المُدمجة لإضاءة الموقف تلقائياً في الليل.

ويعكس دعم زين لهذا المشروع حرصها على دعم وتنمية الابتكار وتشجيعها لمُختلف الأنشطة والجهود الطلابية، وذلك تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمدارس والكلّيات للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة.

وتلتزم زين ببناء برنامج شامل لتطويع جميع العمليات التشغيلية لتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي تبنّتها، حيث تضع الشركة مواجهة تغير المناخ ضمن إحدى ركائزها لاستراتيجية الاستدامة، وهي ملتزمة بتخفيض استهلاكها للطاقة وتقليل انبعاثاتها، وذلك بتحسين الأداء البيئي الخاص ببيئة العمل ونشر التوعية بالرعاية البيئية وغيرها.

وقامت زين بوضع أهداف متوسطة وقصيرة المدى لتخفيض بصمتها الكربونية بأكملها، وتهدف إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 لتقليل آثارها على البيئة، ولهذا تستمر زين بالبحث عن التقنيات الثورية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة لتسهم في تقليل البصمة البيئية الناتجة عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.