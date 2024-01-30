بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 21.51 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 21.51 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 51ر21 نقطة ليبلغ مستوى 75ر7328 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر244 مليون سهم عبر 14019 صفقة نقدية بقيمة 5ر80 مليون دينار (نحو 5ر245 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 04ر36 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6004 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 في المئة من خلال تداول 19ر86 مليون سهم عبر 5441 صفقة نقدية بقيمة 2ر22 مليون دينار (نحو 7ر67 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر17 نقطة ليبلغ مستوى 02ر8032 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 5ر158 مليون سهم عبر 8578 صفقة بقيمة 3ر58 مليون دينار (نحو 8ر177 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 51ر63 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5957 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر1 في المئة من خلال تداول 2ر65 مليون سهم عبر 3389 صفقة نقدية بقيمة 8ر18 مليون دينار (نحو 3ر57 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(العقارية) و(أريد) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا) و(المباني) و(وطني) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(أولى تكافل) و(فنادق) و(تنظيف) الأكثر انخفاضا.