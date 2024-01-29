كأس آسيا: قطر تواصل حملة الدفاع عن لقبها ببلوغ ربع النهائي وتنهي مغامرة فلسطين

تابع منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بعدما أنهى مغامرة نظيره الفلسطيني بالفوز عليه 2-1 الاربعاء على استاد البيت امام نحو 65 الف متفرج في ثمن النهائي.

وكانت فلسطين التي خاضت ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها، البادئة بالتسجيل عبر عدي الدباغ (37)، ورد القائد حسن الهيدوس (45+6) وأكرم عفيف (49 من ركلة جزاء) بثنائية لقطر التي حققت فوزها الرابع تواليا في هذه النسخة والحادي عشر تواليا على مدى نسختين علما بانها فازت في جميع مبارياتها في الامارات عام 2019 في طريقها نحو احراز باكورة القابها.

وضربت قطر موعدا في الدور ربع النهائي السبت المقبل مع الفائز من مباراة اوزبكستان وتايلاند المقررة الثلاثاء.

وكان المنتخب الفلسطيني الطرف الافضل في الشوط الاول والاكثر خطورة على مرمى مشعل برشم الذي تألق في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة له.

ونجح المنتخب الفلسطيني في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه الدباغ الذي راوغ مدافعي قطر خوخي بوعلام وبسام الراوي وسدد كرة زاحفة بيسراه على يسار برشم (37).

وخلافا لمجريات اللعب ادرك الهيدوس التعادل بعد ركلة ركنية لعبها له بذكاء اكرم عفيف فهرب من الرقابة وسدد من مسافة قريبة داخل الشباك (45+6).

وظهر المنتخب القطري بوجه مختلف في الشوط الثاني اذ سيطر على مجريات اللعب في حين تقوقع المنتخب الفلسطيني في خطوطه الدفاعية.

ومرر عفيف كرة امامية باتجاه المعز علي هداف نسخة الامارات برصيد 9 اهداف فتوغل داخل المنطقة وتعرض للعرقلة من المدافع محمد صالح فاحتسب الحكم الصيني ما نينغ ركلة جزاء انبرى لها عفيف بنجاح مسجلا هدفه الرابع في البطولة (49).

وحاول المنتخب الفلسطيني ادراك التعادل وجر المباراة الى وقت اضافي لكن العنابي نجح في قيادة المباراة الى بر الامان.