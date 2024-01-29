العاهل الأردني يؤكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم الأونروا

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه العاهل الأردني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد خلاله على أهمية أن تقوم الدول بدعم (اونروا) لتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.

وجدد العاهل الاردني تأكيد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلزام الكيان المحتل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة تمكين سكان غزة من العودة إلى بيوتهم.

ولفت الى أهمية دور منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لقطاع غزة محذرا من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وأعلنت عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا تعليق تقديم المساعدات للأونروا بعد مزاعم الكيان المحتل حول مشاركة 12 موظفا بالوكالة في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 110 أيام مخلفا 26422 شهيدا و65087 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.