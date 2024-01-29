الكويتية للاغاثة توقع اتفاقية مع الخيرية الأردنية الهاشمية بـ500 ألف دولار لتسيير 11 قافلة لغزة

وقعت (الجمعية الكويتية للاغاثة) اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية) بقيمة 500 ألف دولار لتسيير 11 قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لأهل قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس ادارة (الجمعية الكويتية للاغاثة) الدكتور ابراهيم الصالح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجمعية تسعى من خلال الاتفاقية إلى تقديم الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية في عدد من قطاعات الإغاثة العاجلة للمحاصرين في قطاع غزة.

وأضاف ان الاتفاقية تأتي استكمالا لمساعدات حملة (فزعة لفلسطين) التي انطلقت عقب الاعتداءات التي بدأت على غزة أكتوبر الماضي وتنوعت مساعداتها المشتركة عبر عدد من القنوات أبرزها الشركاء في الجمعيات الخيرية الفلسطينية العاملة في القطاع والمؤسسات الرائدة إقليميا ودوليا في العمل الإنساني بالاضافة الى الجسر الجوي الكويتي.

وبين الصالح أن الاتفاقية تهدف الى تسيير القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة تأكيدا على وحدة الهدف والغاية التي تجمع المؤسستين وعلى عمق الروابط التاريخية والثقافية والأخوية التي تجمع الشعبين الكويتي والفلسطيني.

بدوره قال الامين العام (للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية) الدكتور حسين الشبلي في تصريح مماثل ل(كونا) ان توقيع الاتفاقية جاء ضمن اطار تعاون مشترك لإرسال المساعدات الطارئة والعاجلة من المواد الاغاثية والغذائية للأسر المتضررة في غزة.

وثمن الجهود الكويتية في تخفيف المعاناة التي يواجهها أهل غزة موضحا أن الدعم الكويتي حاضر دائما في جميع القضايا الإنسانية في العالم العربي والإسلامي وهو عنوان للانسانية والعمل الخيري على كافة المستويات والأصعدة.

وبين أن الهيئة الخيرية الأردنية تثمن التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالعمل الإنساني الكويتي والتي كانت من اوائل من تواصل مع الهيئة لتقديم الدعم والمساندة لأهل غزة.