لاعبو المنتخب الأردني يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: الأردن يتأهل لدور الثمانية على حساب العراق بريمونتادا مثيرة

29 يناير، 2024
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فاز منتخب الأردن على نظيره العراقي بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة أقيمت اليوم الإثنين على ملعب خليفة الدولي ليتأهل لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى 10 شباط/فبراير المقبل.

أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متفوقا بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورد المنتخب العراقي بهدفين سجلهما سعد ناطق وعلي حسين في الدقيقتين 68 و.76

إلا أن “النشامى” انتزعوا بطاقة التأهل بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار رشدان في الدقيقتين 95 و.97

وودع منتخب العراق كأس أمم آسيا من دور الـ16 بينما تأهل نظيره الأردني لدور الثمانية ليواجه منتخب طاجيكستان مفاجأة البطولة الذي تجاوز الإمارات بركلات الترجيح أمس الأحد.

المصدر
وكالات
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29 يناير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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