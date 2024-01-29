وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة يشهد تخريج ضابط من معهد الشرطة النسائية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين الموافق 29/1/2024 ضابط برتبة ملازم من خريجي معهد الشرطة النسائية الدفعة (13) وذلك لإداء القسم امام معاليه بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وتقدم اليوسف بالتهنئة إلى الخريجة بالانضمام إلى زملائها في ميدان العمل وحثها على البر بقسمها الذي ادته امام الله والوطن وتطبيق القانون على الجميع وان تكون قدوة لزملائها في الانضباط العسكري وبذل الجهد والعطاء في خدمة الوطن متمنياً لها التوفيق في حياتها العملية.

تلا القسم المقدم فاطمة يوسف عنبر .