السعودية تدعو إلى المراجعة والتحقيق في الادعاءات الدولية حيال موظفي وكالة أونروا

دعت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأثنين الى أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق عن كثب في الادعاءات الدولية حيال عددا من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل.

وأكدت الوزارة في بيان أن السعودية تتابع تلك الادعاءات في ظل ما يقدمه العاملين في وكالة (اونروا) من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.

وأضافت أن المملكة تحث كافة الداعمين ل(أونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر مشيرة الى أهمية استمرار الوكالة في اداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.

وأعربت الوزارة عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جراء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا تعليق دعم (اونروا) بعد مزاعم الكيان الصهيوني بمشاركة 12 موظفا بالوكالة في علمية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال115 على التوالي مخلفا 26422 شهيدا و65087 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.