وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا الصديقة أوليفر داودن بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت والتي تأتي احتفاء بالذكرى الـ 125 لإقامة العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم بحث آخر المستجدات في المنطقة والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.