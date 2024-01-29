بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 24.33 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 24.33 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 33ر24 نقطة ليبلغ مستوى 24ر7307 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر194 مليون سهم عبر 12495 صفقة نقدية بقيمة 3ر56 مليون دينار (نحو 7ر171 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30ر3 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5968 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 2ر97 مليون سهم عبر 5880 صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار (نحو 3ر71 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 94ر34 نقطة ليبلغ مستوى 99ر8014 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 2ر97 مليون سهم عبر 6615 صفقة بقيمة 8ر32 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13ر9 نقطة ليبلغ مستوى 33ر5894 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 6ر75 مليون سهم عبر 3560 صفقة نقدية بقيمة 8ر19 مليون دينار (نحو 3ر60 مليون دولار).

وكانت شركات (الديرة) و(تحصيلات) و(تمدين أ) و(إيفا) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا) و(بيتك) و(أرزان) و(المباني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (يوباك) و(مواشي) و(العقارية) و(أولى تكافل) الأكثر انخفاضا.