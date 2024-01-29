سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤدي اليمين الدستورية

الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

29 يناير، 2024
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أدى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملا بالمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وصدر في 4 يناير الحالي أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء فيما صدر في 17 من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيرا وأدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في اليوم نفسه في حين صدر أمس الأحد مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

المصدر
كونا
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29 يناير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

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