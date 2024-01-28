كأس آسيا: خروج صادم للإمارات أمام طاجيكستان بركلات الترجيح

خرجت الامارات من الباب الضيق لكأس آسيا في كرة القدم المقامة حالياً في قطر بخسارتها امام طاجيكستان التي تشارك للمرة الاولى في تاريخها في البطولة القارية بركلات الترجيح 3-5 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) على ملعب استاد احمد بن علي الاحد.

وافتتح المنتخب الطاجيكي التسجيل بواسطة فهدات هانونوف بعد مرور نصف ساعة، قبل أن تدرك الامارات التعادل في الرمق الاخير بواسطة خليفة الحمادي (90+6) لتفرض التمديد. وتلتقي طاجيكستان في ربع النهائي في الثاني من شباط/فبراير الفائز من مباراة العراق والاردن المقررة الاثنين.