لاعبو منتخب طاجيكستان يحتفلون بالتأهل

كأس آسيا: خروج صادم للإمارات أمام طاجيكستان بركلات الترجيح

28 يناير، 2024
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خرجت الامارات من الباب الضيق لكأس آسيا في كرة القدم المقامة حالياً في قطر بخسارتها امام طاجيكستان التي تشارك للمرة الاولى في تاريخها في البطولة القارية بركلات الترجيح 3-5 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) على ملعب استاد احمد بن علي الاحد.

وافتتح المنتخب الطاجيكي التسجيل بواسطة فهدات هانونوف بعد مرور نصف ساعة، قبل أن تدرك الامارات التعادل في الرمق الاخير بواسطة خليفة الحمادي (90+6) لتفرض التمديد. وتلتقي طاجيكستان في ربع النهائي في الثاني من شباط/فبراير الفائز من مباراة العراق والاردن المقررة الاثنين.

المصدر
أ ف ب
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28 يناير، 2024
0 45 أقل من دقيقة

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