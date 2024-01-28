جنود أمريكيين في سوريا

الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سوريا

28 يناير، 2024
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اعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين الأحد أن الهجوم على القوات الأميركية الذي اسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وقال الوزير لقناة “المملكة” الرسمية إن “الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن”، موضحا أن “الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا”.

قتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن حمّل الرئيس جو بايدن مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران وتوعد بالرد.

المصدر
أ ف ب
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28 يناير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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