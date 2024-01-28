الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة التي يقودها الاحتلال ضد أونروا

أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد عن الرفض للحملة “الظالمة” التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان ان الحملة تهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ما يتعارض مع القرار الأممي رقم (302) الذي أنشئت بموجبه ولأجله الوكالة في 18 ديسمبر 1949 والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

وطالبت الدول التي اتخذت قرارا بتعليق مساعداتها ل(أونروا) بالتراجع عن قرارها الذي من شأنه معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948 ولا يزال الكيان المحتل يرتكب الجرائم بحقهم وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت الرئاسة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا “المشروع الإسرائيلي – الأميركي” الذي عبر عنه المسؤولون في حكومة الإحتلال بأنه “لن يكون هناك دور للوكالة الدولية وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة”.

وأكدت أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار الأممي رقم (194).

وكانت عدة دول منها الولايات المتحدة وأستراليا قد أعلنت عن قرارها بتعليق تقديم مساعدات ل(أونروا) بعد مزاعم الكيان المحتل حول مشاركة 12 موظفا بالوكالة في عملية (طوفان الأقصى) بالسابع من أكتوبر الماضي.