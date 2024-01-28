مطار الكويت الدولي

الطيران المدني: 15.6 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي خلال 2023

28 يناير، 2024
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قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في العام 2023 بلغت 15616800 راكب.

وأضاف المدير العام ل(الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 26 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 23 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 3 في المئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين في عام 2023 بلغت 7932222 راكبا في حين بلغت حركة الركاب المغادرين 7684578 راكبا.

وبين أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال الفترة ذاتها بلغ 128584 رحلة مقارنة مع 104147 رحلة في العام 2022.

أما على صعيد حركة الشحن الجوي فقد ذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في 2023 بلغت نحو 210 ملايين كيلو غرامات في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 170 مليون كيلو غرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3ر40 مليون كيلو غرام.

المصدر
كونا
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28 يناير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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