وكيل وزارة الداخلية يقوم بجولة تفقدية الى مركز ام سديرة الحدودي الشمالي

في إطار الجولات التفقدية المستمرة لقيادات وزارة الداخلية وتجسيداً للتواصل الدائم ومتابعة الأوضاع الأمنية، قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح بجولة تفقدية الى مركز ام سديرة الحدودي الشمالي يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ وأمن الحدود بالتكليف اللواء منصور العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الامنية.

وفي بداية الزيارة نقل الفريق سالم النواف تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ، وتقديره لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب والمخلص الذي يقومون به على مدار الساعة في سبيل حفظ أمن البلاد ، وسلامة حدودها، مؤكداً أن هذا الدور ليس بمستغربٍ على رجال وزارة الداخلية الذين نذروا أنفسهم لخدمة وطننا الحبيب الكويت.

ثم استمع إلى شرح مفصل من مدير الحدود الشمالية العميد فيصل السبيعي عن النظام الامني في الحدود الشمالية واطلع على مهام و آلية عمل المركز والنظام الامني الكهربائي واستعدادات القوة الامنية والتجهيزات التقنية والادارية في المركز.

واعرب الشيخ سالم النواف عن اعتزازه للدور المشرف الذي يقوم به منتسبو وزارة الداخلية في كافة المواقع وبمختلف التخصصات، والذي هو محل إعتزاز وتقدير، داعياً منتسبي الوزارة إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والتعاون لإنجاز كافة المهام بكل دقة واتقان.

وشدد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف خلال الزيارة على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد الدائم لرجال وزارة الداخلية المتواجدين في الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد للتعامل مع جميع الاحداث واتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة اي تجاوزات، ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره وسلامة أراضيه.

مؤكدا على أن قطاع أمن الحدود هو العين الساهرة على أمن الوطن معبرا عن شكره وتقديره لما شاهده خلال الجولة من يقظه وجاهزية رجال الأمن مشيدا بروح العمل المشترك لجميع العاملين في المنافذ الحدودية والتي تعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز.