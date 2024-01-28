عمر السيد عمر مُقدّماً الورشة

“زين” استضافت ورشة مبادئ التصوير الجوي في مركزها للابتكار

28 يناير، 2024
0 37 دقيقة واحدة

استضاف مركز زين للابتكار (ZINC) ورشة عمل خاصة بمبادئ وأساسيات التصوير الجوي باستخدام الطائرات المُسيّرة (الدرون)، قدّمها المُصوّر وصانع المحتوى الكويتي المُتميز عمر السيد عمر، وشارك فيها عدد من هواة وعُشّاق التصوير.

وأتت هذه البادرة استكمالاً لسلسة ورش العمل المُتخصصة التي تُقدّمها زين لنشر ثقافة الإبداع في المجتمع، وتمكين أفراده من استخدام التقنيات الحديثة وابتكارات التكنولوجيا للسعي وراء شغفهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم، وتستضيفها الشركة بشكلٍ دوري بالتعاون مع عدد من صُنّاع المحتوى والمُبتكرين الأكثر تميّزاً في مجالاتهم.

خلال الورشة، قام المُصور المُبدع عمر السيد عمر بشرح قواعد وأساسيات التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو باستخدام طائرات الدرون، مع التركيز على الجانبين النظري والعملي، والتأكيد على أهمية استخراج التصاريح الرسمية قبل التصوير، وشرح أهم الخطوات الواجب اتخاذها لضمان الأمن والسلامة.

كما شارك عمر السيد عمر الحضور النصائح والإرشادات حول كيفية تشغيل الطائرات بأنواعها وأحجامها المختلفة، وتعريفهم على طريقة استخدام وحدة التحكم، وكيفية إعداد وتهيئة اللقطة وأخذ الأبعاد الجمالية التي لا يمكن التقاطها عادةً بالتصوير التقليدي، وكيف يعكس كل مصور لمسته وهويته الخاصة في أعماله الفنية.

وشهدت الورشة تفاعلاً مميزاً ومشاركةً واسعة من مُحبّي وهواة التصوير، الذين تفاوتوا في مستوياتهم من المُبتدئين وذوي الخبرة المُتوسطة والمُحترفين، وقدّمت مزيجاً من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية لتطوير مهارات المُشاركين بكفاءة وتحقيق أكبر قدر من الفائدة.

وتسعى زين إلى نشر ثقافة الإبداع في المجتمع الكويتي وتمكين أفراده من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تعزيز الجوانب الفنية والإبداعية، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع أصحاب المهارات وصنّاع المحتوى المُميزين لتقديم البرامج والدورات التدريبية بشكلٍ دوري لحث وتشجيع أفراد المجتمع – وبالأخص الشباب – على الارتقاء بالنواحي الفنية والتكنولوجية والإبداعية لديهم.

فريق زين مُتوسطاً المُشاركين في مركز الابتكار
المصدر
بيان صحفي
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28 يناير، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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