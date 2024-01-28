وزارة الصحة تدشن العمل في مركز فحص متداولي الأغذية بالفروانية

دشنت وزارة الصحة العمل في مركز فحص متداولي الأغذية في مستشفى الفروانية القديم ليكون المركز الثاني من نوعه لتقديم الخدمة في البلاد في إطار ضمان سلامة العاملين بكل مراحل تجهيز الأغذية وسلامة الفئات المهنية العاملة بشكل مباشر مع أفراد المجتمع.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن مركز الفروانية يعد المركز الثاني لتقديم هذه الخدمة على مستوى البلاد بعد المركز الكائن في منطقة شرق موضحا أنه سيعمل بطاقة إجمالية تصل لنحو 2000 مراجع يوميا عن طريق حجز موعد مسبق عبر تطبيق (سهل) أو منصة (متى).

وأضاف الحساوي أن المركز سيتولى تقديم خدمات الفحص لجميع لمتداولي الأغذية والعاملين في المنشآت الغذائية والفئات المهنية الأخرى التي تعتمد على التعامل المباشر واللصيق مع أفراد المجتمع ويتحتم عليها الحصول على بطاقة لياقة صحية كشرط أساسي لمزاولة عملها.

وأشار إلى أن المركز يتولى تقديم الفحوصات للشريحة المشمولة بهذه الخدمة وتشمل الفحوصات المخبرية منها فحص الدم للتأكد من عدم الإصابة بفيروس نقص المناعة وأيضا للتأكد من عدم الإصابة بفيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي “ب و ج”.

ولفت إلى أن هذه الفحوصات يتم إجراؤها فقط للعاملين في صالونات التجميل والمعاهد الصحية إلى جانب إجراء أشعة الصدر لجميع الفئات المستهدفة للتأكد من خلو المراجع من مرض الدرن الفعال إضافة لبعض الفحوصات لمتداولي الأغذية للتأكد من خلوهم من البكتيريا والطفيليات التي قد تنتقل عن طريق الأيدي.

وبين أن من الفحوصات التي تقوم بها هذه المراكز أيضا فحص اللياقة الظاهري على يد أطباء مختصين للتأكد من النظافة العامة وخلوهم من الأمراض الجلدية والحروق والجروح وأمراض التنفس والحلق.

وأفاد الحساوي بأن تلك المراكز تقدم خدمات التطعيم للشرائح المستهدفة كطعم التيفوئيد والتهاب الكبدي الوبائي “أ” لمتداولي الأغذية فقط وطعم التيتانوس والإنفلونزا لجميع الفئات وطعم (كوفيد-19) المحدث “أحادي التكافؤ.

من جانبه قال مدير مركز التواصل الصحي والمتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن تدشين هذا المركز جاء في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة وسلامة الأغذية والامتثال للمعايير الصحية ذات الصلة.

وأوضح السند أن الشريحة المشمولة بخدمات هذه المراكز في البلاد تبلغ نحو نصف مليون شخص سنويا وهو ما يخفف بدوره الضغط على مركز فحص متداولي الاغذية في منطقة شرق تعزيزا لضمان جودة وسلامة الأغذية التي يتم تداولها وتوفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وبين أنه في إطار جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية وتخفيف ضغط مراجعة هذه المراكز تم تدشين خدمة استلام بطاقة اللياقة الصحية إلكترونيا من خلال تطبيق “كويت صحة” وتطبيق “سهل” والتي تكون صالحة لمدة عام واحد فقط وتجدد وذلك دون الحاجة لمراجعة القسم عند الاستلام.