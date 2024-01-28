سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس كوستاريكا بتولي سموه مقاليد الحكم

28 يناير، 2024
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلس رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم وأكد فخامته على الحرص لاستمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين كما ضمنها خالص تمنياته لسموه رعاه الله بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.

كما وجه فيها فخامته دعوة إلى سموه حفظه الله للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية كوستاريكا الصديقة.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من مشاعر طيبة بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم وعلى الدعوة الكريمة من فخامته لزيارة البلد الصديق.

مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية كوستاريكا الصديقة ومتمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

المصدر
كونا
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28 يناير، 2024
0 42 دقيقة واحدة

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