أسعار الذهب تنخفض إلى مستوى 2018 دولارا للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي

انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى مستوى 2018 دولارا أمريكيا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر للأسبوع الثاني على التوالي في عمليات جني أرباح كبيرة.

وقال تقرير اقتصادي متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية أثرت سلبا على سعر الذهب حيث حول المستثمرون أنظارهم إلى السوق الأمريكي لاسيما بعد ارتفاع مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف أن التحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي يتوافق مع توقعات الاقتصاديين في تباطؤ الضغوط التضخمية بالتالي تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) من إجراءاته المتشددة تجاه رفع الفائدة على الدولار مما يؤدي لزيادة التفاؤل في ارتفاعات مقبلة لسوق الأسهم الأمريكي.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة أكبر على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط توقعات تفيد بقيام الولايات المتحدة بأول خفض لسعر الفائدة في شهر مايو المقبل مبينا أن المستثمرين يترقبون تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي ستصدر قريبا التي يمكن أن توفر المزيد من المعلومات حول بداية دورة تخفيض الفائدة.

وذكر أن كل هذه العوامل أدت إلى إنخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية حيث استقرت أسعار العقود الاجلة للمعدن الأصفر (تسليم فبراير) عند 2017 دولارا للأونصة بعد أن لامست مستوى 2028 دولارا في أشارة واضحة إلى انخفاض شهية المضاربة في أسواق المعادن الثمينة مع انتعاش أسواق الأسهم.

وبين أن الأسبوع الحالي سيشهد صدور بيانات حول السياسة النقدية الأمريكية وبيانات سوق العمل وسط حالة من الترقب للصراع في الشرق الأوسط والأحداث في البحر الأححمر ومضيق باب المندب “وكلها عوامل ستؤثر بشكل مباشر في اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة”.

وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 20.13 دينار (نحو 61.3 دولار) أما عيار 22 فبلغ 18.4 دينار (نحو 56.1 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 270 دينارا (نحو 823 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.