مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة غدا لأداء نائب الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم غد الاثنين لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية بناء على طلب مقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن يستهل المجلس أعمال جلسته بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استنادا إلى المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند (أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة 91 من الدستور).

يليه على جدول الأعمال بند أداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية طبقا لأحكام المادة 63 من الدستور.

وجاء في الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة لحضور الجلسة أنه بناء على طلب مقدم من الحكومة مشيرا إلى كتاب سمو رئيس مجلس الوزراء وتأتي الدعوة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأن “يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بـ48 ساعة على الأقل مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.

وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.”.

وكان صدر يوم الأربعاء الماضي أمر أميري بتعيين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن البلاد.

وفي هذا الشأن نصت المادة (63) من الدستور على التالي “يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة وأن أكون مخلصا للأمير وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير”.

وقد بعث سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة ببرقية تهنئة إلى سمو أمير البلاد دعا فيها الله تعالى أن يكون على قدر الثقة السامية وأن يمده سبحانه بعونه وأن يوفقه لخدمة البلاد وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما صدر بتاريخ 17 يناير الحالي المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرا.

وتنص المادة (91) من الدستور على التالي “قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

يذكر أن سمو أمير البلاد استقبل في قصر بيان بتاريخ 17 يناير الحالي سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

ووجه سمو أمير البلاد في كلمة سامية حينها الحكومة إلى مباشرة الواجبات والمسؤوليات الوطنية والعمل فكرا بفكر ويدا بيد لمرحلة جديدة عنوانها (الإصلاح والتطوير) وركائزها (العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة) وإطارها (الواجبات والحقوق الوطنية).

أما سمو رئيس مجلس الوزراء فقد عبر في كلمة له حينها عن الاعتزاز والعرفان على تفضل سمو الأمير بهذه الثقة الغالية مؤكدا أن الحكومة ستعمل جاهدة لتكون أهلا لها لاسيما في هذه المرحلة “الفاصلة بالغة الدقة” من تاريخ الكويت فيما تنطوي عليها من تحديات واستحقاقات.