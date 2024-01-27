وزير الإسكان: الالتزام بالجدول الزمني للأعمال وتجاوز أي معوقات لتفادي تأخر المشاريع وتنفيذها وفق أعلى المعايير

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف اليوم السبت أهمية العمل والتنسيق من أجل الالتزام بالجدول الزمني للأعمال وتجاوز أي معوقات من أجل تفادي تأخر تنفيذ المشاريع.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقب جولة تفقدية قام بها الوزير الحجرف لمشاريع جنوب وشرق المحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد السكنية للوقوف على سير الأعمال الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة وأعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنى التحتية وخزانات مياه الأمطار.

وبحسب البيان دعا الوزير إلى أهمية “الالتزام ببنود العقود المبرمة وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات المطلوبة وتحقيق أعلى معايير الجودة”.

وأفاد البيان بأن “نسبة الإنجاز التقديرية ضمن مشروع البنى التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد منذ 5 يونيو الماضي قد بلغت 59ر5 في المئة وهي تسبق البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال”. وفيما يتعلق بمشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية أشار البيان إلى مواصلة الأعمال ضمن المشروع المخصص لفئة (من باع بيته) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2015 والذي يعطي الحق للمواطنين الذين قاموا ببيع منازلهم وسداد كامل قيمة القرض الممنوح لھم من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة حرصا على توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين.

وذكر أن مساحة تنفيذ المشروع تبلغ 120 هكتارا ويشمل إنشاء 1184 بيتا بمساحة 300 متر مربع للقسيمة الواحدة بينما تم تصميم البيوت وفق ستة نماذج مختلفة بواجھات معمارية حديثة مع مراعاة أن يكون تصميمها الداخلي متوافقا مع كافة احتياجات الأسرة الكويتية ويجھز بجميع المكونات.

جانب من الجولة التفقدية