وزير الكهرباء والماء: حريصون على تلقي مقترحات العاملين الهادفة لتطوير العمل والارتقاء به

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف الحرص على تلقي أي مقترحات من العاملين في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي من شأنها تجاوز التحديات وتطوير العمل والارتقاء به.

جاء ذلك في تصريح للوزير الحجرف نقله بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت عقب زيارة قام بها إلى محطتي الشعيبة والزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمتابعة أعمال الصيانة والاستعدادات لموسم الصيف وتأمين الاحتياجات من الكهرباء والماء.

وأشار البيان إلى أن الحجرف اطلع خلال الزيارة على سير العمل وأثنى على الدور الوطني الذي يقوم به شباب الوطن وتفانيهم في أداء مهامهم على الوجه الأكمل داعيا إياهم إلى مواصلة العطاء وتقديم أفضل ما يملكون من علم ومهارات والاطلاع بشكل مستمر على أحدث التقنيات العالمية في مجال الطاقة والمياه.

وأوضح أن مديري المحطات قدموا عرضا موجزا عن التقنيات المتعددة المستخدمة في المحطتين إذ تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة الشعيبة 1420 ميغاوات للكهرباء و 75 مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا بينما تبلغ السعة الإنتاجية لمحطة الزور الجنوبية 5560 ميغاوات للكهرباء و140 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه.

وتعتبر محطة الزور نقطة الوصل بين الشبكة الوطنية الكهربائية مع منظومة الربط الكهربائي الخليجي.