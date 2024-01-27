وزير الشؤون يفتتح مشروع “المكشات 2” في الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم السبت مشروع (المكشات 2) في موقع الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد.

وأعرب وزير الشؤون في تصريح للصحفيين خلال افتتاح المشروع بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية وعدد من المسؤولين عن سعادته بما شاهده من “إنجاز” في هذا المشروع الذي يعد “إضافة جديدة ومتميزة للمشروعات السياحية الموجودة في الكويت”.

وأكد أن مشروع (مكشات 2) هو امتداد للفكرة التي نشأت العام الماضي مشيرا إلى مشاركة عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى متلقي المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إيجاد متنفس للأسر بمشاركة من الجهات الحكومية عبر أنشطة مختلفة موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الخطط والفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لتقديم أفضل ما يمكن لخدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.

من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف عبدالعزيز المطيري في تصريح مماثل إن هذا المشروع جاء نتيجة جهود فريق عمل مختص ولجنة المشروعات التعاونية المعنية بخدمة المواطن والمساهم لمواكبة الأفكار الحكومية في زيادة نقاط الترفيه والسياحة محليا وهو ما تم في النسخة السابقة ويمتد للحالية في مساحة أكبر وأنشطة متعددة وأكثر مشاركة.

وأوضح المطيري أن (المكشات) يعد أحد مشروعات لجنة المشروعات التعاونية والتي تشمل إنشاء مستشفيات والعديد من الأنشطة الصحية التي تخدم كافة الجهات الحكومية.

وأفاد بأن (مكشات 2) سيستقبل الرواد يوميا على مدار الأسبوع من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة الحادية عشر ليلا.

من جانبه أعرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية مصعب الملا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الحيوي داعيا الجمهور لارتياده للاستمتاع بالأجواء وبما يقدمه من خدمات كثيرة للرواد من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال والكبار.

من جهتها قالت عضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية هيا المقرون في تصريح مماثل ل(كونا) إن مشاركتهم تأتي لتحقيق التنمية المجتمعية وتحقيق السياحة الثقافية في دولة الكويت.

وأضافت المقرون أن (المكشات 2) يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التراث الكويتي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون.

وذكرت أن المشروع يحتوي على أكثر من 60 كوخا لكل منها طابع خاص للهوية الثقافية الكويتية ورسومات تحتوي على الأمثال الشعبية والتراث الوطني إلى جانب رسومات جدارية لفنانين كويتيين.

ويمتد مشروع (المكشات 2) على مساحة 50 ألف متر مربع بدعم وتمويل من لجنة المشروعات الوطنية التعاونية بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات ويعد نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في الكويت.

ويضم المشروع أيضا 30 مطعما متنوعا منها ثلاثة مطاعم رئيسية لتقديم أفضل وأشهى المأكولات والأطباق الكويتية والعالمية إضافة إلى منطقة خاصة بألعاب الأطفال وسينما مفتوحة ومسرحا وحديقة مصغرة للحيوانات والخيول

ويشمل المشروع على العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة للجهات الحكومية المشاركة وبعض جمعيات النفع العام يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف اليدوية.

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح

جانب من الأنشطة الترفيهية

جانب من افتتاح المشروع

جانب من افتتاح المشروع

مشروع (المكشات 2) في الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد

جانب من الأنشطة الترفيهية

جانب من افتتاح المشروع