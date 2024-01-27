وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشوون الاتصالات داود معرفي

معرفي: تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في تأخر صرف المخصصات المالية لمنتخب اليد المشارك مؤخرا في بطولة آسيا

27 يناير، 2024
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أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في هيئة الرياضة في شأن ما ذكر عن تأخر صرف المخصصات المالية لمنتخب اليد المشارك أخيراً في بطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وشدد على أن ما أثير أمر لا يمكن أن القبول به، مجدداً التأكيد على أن «الأبواب مفتوحة للتظلمات والشكاوى لمكتب الوزير بشكل مباشر».

وقال: “نؤكد للجميع بأن نهجنا مستمر بمحاسبة المخطئ ومكافأة المنجز”.

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27 يناير، 2024
0 10 أقل من دقيقة

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