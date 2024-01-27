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سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح يقوم بزيارة إلى منفذ العبدلي

27 يناير، 2024
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قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى منفذ العبدلي.

رافق سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

واستمع سموه إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وآلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي وزارة الداخلية.

وأكد سموه أهمية الدور الكبير لرجال الداخلية والجهود المقدرة في حفظ أمن البلاد، معرباً عن ثقته بهم للوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام ربهم وأميرهم وشعبهم من خلال “قسم الفخر والشرف (الله، الوطن، الأمير) وهو القسم الذي نتخذه جميعاً منهاجاً لنا”.

مؤكداً على حرص الحكومة على تعزيز امكانيات وزارة الداخلية لتمكين منتسبيها من أداء واجبهم على أكمل وجه.

من الزيارة
من الزيارة
من الزيارة
المصدر
وزارة الداخلية
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27 يناير، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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