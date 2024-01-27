سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد

سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد

قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

واستمع سموه الى إيجاز عن واجبات قوة مبارك التي ترتكز في الحدود الشمالية للبلاد والمهام المختلفة المناطة بها واطلع سموه على الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة حدود البلاد.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي الجيش الكويتي.

وقال سموه ان “الآباء والأجداد والأسلاف صدقوا ما عاهدوا الله عليه من خلال شعار الشرف والعزة (الله ،الوطن، الأمير) وهو ما يجسد قيم الولاء والوفاء لهذه الأرض الطيبة والشعب الكريم”.

وأضاف سموه مخاطبا منتسبي الجيش الكويتي ان هذه أمانة تحملونها للجيل الحالي ونيابة عن الأجيال القادمة عبر تمثيلكم للدفاع عن البلاد مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتمكين الجيش الكويتي من أداء هذه الأمانة على اكمل وجه.

من الزيارة

من الزيارة

من الزيارة

من الزيارة