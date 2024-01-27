أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ

السلطة الفلسطينية تؤكد أن الأونروا بحاجة إلى “الدعم” وليس “وقف الدعم والمساعدات”

27 يناير، 2024
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أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بحاجة إلى “الدعم” ليس “وقف الدعم والمساعدات” إثر إيقاف عدة دول تمويلها للمنظمة بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين فيها في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة “اكس”، “نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية”.

المصدر
أ ف ب
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27 يناير، 2024
0 9 أقل من دقيقة

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