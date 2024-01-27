أدت مساجد الكويت صلاة الاستسقاء في عدد 109 مساجد في جميع محافظات الكويت في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت عملا بسنة النبي – صلى الله عليه وسلم – في طلب الغيث والسقيا من رب العالمين.

وتقام هذه الصلاة عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء وهي سنة مؤكدة تصلى بإمام وعدد ركعاتها اثنتان تبدأ الأولى بسبع تكبيرات والأخيرة بخمس وبعد الصلاة يخطب الامام ثم يدعو ويرفع يديه مع المصلين إلى الخالق جلت قدرته طالبا الغوث والسقيا لعباده وسائر الأحياء.

مساجد الكويت تؤدي صلاة الاستسقاء عملا بالسنة النبوية