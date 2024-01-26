جنوب إفريقيا: قرار محكمة العدل انتصار لحكم القانون

أشادت جنوب إفريقيا اليوم الجمعة “بالنصر الحاسم” لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على الاحتلال بسبب عملياتها العسكرية في غزة.

وأمرت المحكمة الاحتلال بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، فيما تشن حربا ضد مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في قطاع غزة.

إلا أن المحكمة لم تبت بعد في جوهر القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وهي ما إذا كانت قد حدثت إبادة جماعية في غزة.

ووصف الاحتلال مزاعم جنوب إفريقيا بأنها كاذبة و”مشوهة بشكل صارخ”، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط قتلى من المدنيين.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في بيان إن “اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي وعلامة بارزة في طريق البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

وأضافت “تأمل جنوب إفريقيا بصدق ألا تعمل إسرائيل على تقويض تطبيق هذا القرار، كما هددت علنا بالقيام بذلك، ولكن العمل بدلا من ذلك على الالتزام به بالكامل، لأنها ملزمة بذلك”.

وقالت إن جنوب إفريقيا ستواصل العمل في إطار المؤسسات الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة.