وزير الكهرباء: الكويت ملتزمة بالتوسع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة نحو مستقبل مستدام

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف التزام الكويت بالتوسع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة وصولا لرؤيتها بجعل 15 في المئة كحد أدنى من الطاقة الكهربائية وقت الذروة من المصادر المتجددة بحلول العام 2030.

وشدد الوزير الحجرف في بيان صحفي اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة على الإسراع في تنفيذ مشروع الشقايا للطاقة المتجددة الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 4500 ميجاوات مقسمة على أربع مراحل باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية المختلفة من أجل مستقبل مستدام للكويت.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت 26 من يناير كل عام يوما دوليا للطاقة النظيفة ويعنى بتعزيز الوعي حول العالم بالعمل من أجل الانتقال العادل والشامل إلى الطاقة النظيفة بما يعود بالنفع على البشرية والكوكب.