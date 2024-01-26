وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

وزير الخارجية البريطاني يقول إنه يرى تقدما نحو وقف القتال في غزة

26 يناير، 2024
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد جولة في الشرق الأوسط اليوم الجمعة إنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح “الرهائن” المحتجزين هناك.

وفي مقابلة في إسطنبول، محطته الأخيرة في الجولة، قال كاميرون إن الاحتلال يدرس اقتراحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام الشحنات إلى غزة، لكن الأمر “سيتطلب الكثير من الضغط” للتوصل إلى اتفاق.

وقال كاميرون “التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ في النظر في كيفية إدخال المساعدات و”إخراج الرهائن”.. أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك.

“هذا ما كنت أتحدث عنه في (جولتي في) المنطقة. وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم”.

المصدر
رويترز
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26 يناير، 2024
0 32 أقل من دقيقة

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