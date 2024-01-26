الكرملين ينفي تقريرا حول تواصل بوتين مع أمريكا لإجراء محادثات تنهي حرب أوكرانيا

نفى الكرملين اليوم الجمعة تقريرا لوكالة بلومبرج أفاد بأن الرئيس فلاديمير بوتين “يجس نبض” الولايات المتحدة بشأن إمكانية إجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا وربما يفكر في التخلي عن مطلبين رئيسيين يتعلقان بالوضع الأمني لأوكرانيا.

وقال تقرير بلومبرج إن بوتين “يختبر الأجواء” بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة للدخول في محادثات، وأنه تواصل مع الولايات المتحدة عبر قنوات غير مباشرة.

ونقلت بلومبرج عن شخصين مقربين من الكرملين أن بوتين “قد يكون مستعدا للنظر في التخلي عن الإصرار على الوضع المحايد لأوكرانيا وحتى التخلي في نهاية المطاف عن معارضة انضمامها لحلف شمال الأطلسي، وهو ما كان التهديد به مبررا رئيسيا لروسيا للغزو”.

وسأل صحفيون المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن القصة، وعلى وجه التحديد ما إذا كانت موسكو مستعدة حقا للتخلي عن مطالبها بشأن الحياد وعضوية حلف شمال الأطلسي.

ورد بيسكوف “لا، هذا تقرير خاطئ. إنه لا يتوافق مع الواقع على الإطلاق”.