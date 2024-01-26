من المخالفات

الداخلية: تحرير 3273 مخالفة مرورية وحجز 76 مركبة وإحالة شخصين الى مباحث الأحداث

26 يناير، 2024
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الجهود الأمنية للإدارة العامة المرور من خلال الإنتشار الأمني على كافة الطرق في جميع جميع المحافظات يوم الأربعاء الموافق 2023/1/24، أسفرت عن تحرير (3273) مخالفة مرورية متنوعة وجحز (76) مركبة مخالفة بكراج حجز المرور، ويداع شخصين في نظارة المرور، وضبط شخص مطلوب و(7) مركبات مطلوبة، كما تم احالة شخصين الى ادارة مباحث الأحداث.

وأكدت الإدارة على استمرار حملات الإدارة العامة للمرور وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

المصدر
وزارة الداخلية
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26 يناير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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