هيئة الرياضة: رصدنا أخطاء بمشروع استاد نادي الصليبيخات وسيتم حلها قبل استضافته المباريات

قالت الهيئة العامة للرياضة إنها رصدت بعض الأخطاء في مشروع استاد نادي الصليبيخات الرياضي تتعلق بتصاميم المشروع وسيتم حلها قبل دخول المشروع حيز الخدمة واستضافة المباريات.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس أن هناك متابعة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشوون الاتصالات داود معرفي والمدير العام للهيئة يوسف البيدان للوقوف على أسباب المشكلة وأفضل السبل لإيجاد حلول لها.

وأضافت أن الوزير معرفي حريص على تصحيح الأخطاء مع تلافي هذه الأمور في الإنشاءات الجديدة مشيرة الى انها أحالت الأمر إلى لجنة التحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة لبحث تلك المخالفات.

واوضحت ان الخطأ يتعلق بالمنطقة على جانب المنصة (منطقة كبار الزوار) وزوايا الرؤية فيها مضيفة ان الحل بسيط وسيتم بفترة وجيزة اذ سيتم إنشاء هيكل معدني يتم من خلاله توفير زوايا الرؤية لكامل جوانب الملعب.

وبينت الهيئة انها وبعد رصدها لهذا الخطأ منذ فترة ارتأت عدم ايقاف العمل وتأخير البرنامج الزمني في استلام الاستاد وايصال التيار الكهربائي بما لا يؤثر على البرنامج الزمني لاستلام المشروع الذي يعد من الأولويات لأهميته للشباب الرياضي.